Aïssa Maïga, comédienne : Djéjé Apali est le symbole "d'une forme de cécité du cinéma français"

information fournie par France 24 • 29/06/2023 à 15:37

La comédienne et réalisatrice Aïssa Maïga signe la préface du livre "Ainsi s’éteignent les rires de migrants", un ouvrage poignant de Djédjé Apali. Ce récit universel sur la migration et l’exil a été publié à titre posthume. Aïssa Maïga réagit également pour France 24 à la mort de Nahel, tué par un policier à Nanterre. Elle assure comprendre la colère des jeunes et appelle à la création d'une instance indépendante pour juger ce genre d'affaires.