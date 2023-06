Aïla Navidi, metteuse en scène : "J'ai grandi avec l'espoir de mes parents de rentrer en Iran"

information fournie par France 24 • 16/06/2023 à 12:48

France 24 consacre une journée spéciale aux femmes iraniennes, 9 mois après la mort de Mahsa Amini. Artiste et metteuse en scène, Aïla Navidi est l'auteure de la pièce "4211 km", comme le nombre de kilomètres à vol d’oiseau entre Paris et Téhéran. Ses parents ont dû fuir l'Iran après la révolution de 1979 pour se réfugier en France. Aïla Navidi raconte dans cette pièce sa vie en France, le combat de ses parents, la joie et les difficultés de grandir dans une famille de réfugiés politiques.