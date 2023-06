Agriculture 2.0 : ces "ageekculteurs" pour qui la technologie est l'avenir

information fournie par France 24 • 29/06/2023 à 13:56

L'agriculture en France n'échappe pas à la transformation numérique. De plus en plus d’exploitants utilisent des outils informatiques pour accomplir leurs tâches administratives et techniques. Mais certains vont beaucoup plus loin : traite des vaches entièrement robotisée, engins connectés et autonomes, dataculture et utilisation des satellites… Découverte de ces "ageekculteurs" pour qui la technologie est l'avenir de l’agriculture.