Affrontements au Soudan : Washington évoque une "forte inquiétude"

information fournie par France 24 • 17/04/2023 à 17:39

Les chefs de la diplomatie américain et britannique, réunis au Japon pour un sommet du G7, ont appelé lundi 17 avril à la "cessation immédiate" des violences au Soudan, où des affrontements entre groupes paramilitaires et armée régulière ont fait près de 100 morts. "Il y a une forte inquiétude partagée au sujet des combats, de la violence qui sévit au Soudan, de la menace que cela représente pour les civils, pour la nation soudanaise et même potentiellement pour la région", a affirmé le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken.