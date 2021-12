information fournie par France 24 • 15/12/2021 à 10:59

Considéré comme l'une des plus belles voix du Tchad, Abdoulaye Nderguetmêle dans son prochain album des chants traditionnels et des rythmes blues. Il a effectué voilà quelques mois une tournée dans sept pays africains, en allant à la rencontre de nombreux artistes du continent. Invité de Paris Direct, il revient notamment sur son enfance ponctuée de musique et son don pour le chant qui lui a valu le surnom de"Rossignol tchadien".