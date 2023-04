À Taïwan, la guerre en Ukraine réveille le spectre de la menace chinoise

information fournie par France 24 • 04/04/2023 à 14:02

Alors que les intimidations et les menaces de la Chine se répètent, la question est sur toutes les lèvres : l'archipel pourrait-il être envahi et connaître le même sort que l'Ukraine ? Ces démocraties sont toutes les deux revendiquées par leurs puissants voisins autoritaires. Dès le début de l’invasion russe en février 2022, Taïwan a choisi son camp et soutenu l'Ukraine avec ferveur. Certains habitants préparent même activement la défense du territoire taïwanais face à au péril chinois.