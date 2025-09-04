Le chantier de rénovation de Notre-Dame de la Garde se poursuit à Marseille avec une étape cruciale : l'application de milliers de feuilles d'or sur la statue de la Bonne Mère, pour redonner de l'éclat à l'emblème de la cité phocéenne.
A Marseille, la Bonne Mère se refait une beauté
