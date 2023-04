À la CFDT, Laurent Berger va passer la main à Marylise Léon

information fournie par France 24 • 20/04/2023 à 10:13

Laurent Berger a annoncé mercredi qu'il quitterait la CFDT, après plus de 10 ans passés à la tête du syndicat. Il sera remplacé le 21 juin par la numéro 2 actuelle, Marylise Léon. Pendant ses mandats, Laurent Berger a fait de la CFDT le premier syndicat de France et a il avait pris dernièrement la tête de la contestation syndicale contre la réforme des retraites. Avec son départ, ainsi que ceux de Philippe Martinez à la CGT et de Geoffroy Roux de Bézieux au Medef, c'est une tout une page du dialogue social qui se tourne.