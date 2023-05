"À l'Affiche Planète Afro" : un EP pour Faada Freddy et un 4e album solo pour Black M

information fournie par France 24 • 15/05/2023 à 16:11

"À l'Affiche Planète Afro" reçoit deux artistes majeurs dans l’histoire du hip-hop. Faada Freddy, chanteur et rappeur sénégalais membre du mythique Daara J Familly, revient avec un nouvel EP "Tables will turn", disponible le 19 mai. Et Black M, rappeur et chanteur incontournable du cultissime groupe Sexion d'Assaut, annonce la sortie de son nouvel album pour le mois de septembre, baptisé "La légende Black" en référence à l'un de ses hits de 2014.