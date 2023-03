"À l'Affiche Planète Afro" : Taïro, la grande voix du reggae, est en tournée

information fournie par France 24 • 27/03/2023 à 16:52

"À l'Affiche Planète Afro" reçoit Taïro, après son triomphe à l'Olympia de Paris. La star du reggae, actuellement en tournée, nous présente son neuvième et double album "360". Au programme également, Kaysha, l'une des stars de l'afro-pop nous raconte la naissance de son premier tube international "Bounce Baby", en 1998. Ce dernier a beaucoup fait parlé de lui sur TikTok avec le titre "Something going on" qui compte plus de 2,4 milliards de vues sur le réseau social. Enfin, Claudy Siar nous présente le livre de José Nzolani "Apprendre le Lingala par la rumba" et rend hommage au guitariste congolais Lokassa Ya Mbongo, décédé le 15 mars aux États-Unis.