"À l'Affiche Planète Afro" : Stève-Wilifrid Mounguengui signe l'hommage d'un fils exilé à sa mère

information fournie par France 24 • 03/04/2023 à 16:21

Le poète philosophe gabonais Stève-Wilifrid Mounguengui présente son premier roman, "Tu as fait de moi celui qui enjambe le monde", une ode mélancolique doucereuse qui redonne visage, corps et esprit à sa défunte mère. Également au programme de cette édition de "À l'Affiche Planète Afro", l'exposition Dakar-Dakar à la galerie Magnin-A, dans le centre de Paris. Elle est dédiée à deux grands artistes sénégalais : le sculpteur Ndary Lo et le peintre Assane N'doye.