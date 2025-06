"A l'Affiche Planète Afro" : les 25 ans de la collection "Continents Noirs" à l'honneur

information fournie par France 24 • 23/06/2025 à 15:41

Depuis un quart de siècle, "Continents Noirs", collection iconique de chez Gallimard, fait rayonner les littératures africaines et diasporiques, d’Ananda Devi à Sami Tchak, Nathacha Appanah, Gaël Octavia, Gaëlle Bélem en passant par Eugène Ebodé. Elle compte aujourd'hui plus de 130 titres, 54 auteurs, et une trentaine de prix littéraires. Fatimata Wane revient sur cette aventure éditoriale hors norme avec deux figures majeures, le fondateur de la collection, Jean-Noël Schifano, et Eugène Ébodé, écrivain fidèle et auteur du percutant Zam-Zam. Genèse de la collection, place face aux maisons africaines historiques, avenir de l’édition africaine, responsabilité éditoriale… Une émission anniversaire riche en regards et en récits.