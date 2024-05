"À l'Affiche Planète Afro" : Gopal Dagnogo et Josey, deux artistes ivoiriens sensibles et engagés

information fournie par France 24 • 06/05/2024 à 15:53

"À l'Affiche Planète Afro" reçoit deux artistes sensibles et engagés : Gopal Dagnogo, peintre franco-ivoirien. Derrière son attitude faussement détachée, cynique, se cache un artiste sensible. Il présente sa dernière exposition “Morose délectation” à la galerie 110 Galerie Véronique Rieffel. Son arme : l’humour. Un trait qu’il partage avec Josey, chanteuse de coupé-décalé qui manie l’humour de ses textes avec un grand sens des tubes. Depuis 10 ans, elle écrit et compose des chansons d’amour féministes. Elle présente son troisième album "Vibration Universelle" et sera en concert le 10 mai au Casino de Paris.