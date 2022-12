information fournie par France 24 • 28/12/2022 à 12:28

Dans la région récemment libérée de Kharkiv, si les bombardements ont cessé, les infrastructures énergétiques sont toujours à l'arrêt. En plein hiver, la situation est critique dans les villages du sud et de l'est de l'Ukraine. Reportage de nos envoyés spéciaux Elena Volochine, Abdelkader Dermas et Andrew Hilliar.