À bord d'un vol humanitaire : des enfants blessés de Gaza évacués vers les Émirats arabes unis

information fournie par France 24 • 09/05/2024 à 12:13

Les enfants paient le plus lourd tribut dans la guerre à Gaza, qui a fait déjà parmi eux plus de 14 000 morts d'après les Nations unies. Beaucoup sont décédés par manque d'accès aux soins médicaux nécessaires. En réponse à cette crise humanitaire, plusieurs pays organisent des évacuations depuis Rafah, reliant Gaza à l'Égypte, pour secourir les enfants blessés ou souffrant de maladies chroniques. Nos reporters, Sophie Guignon et Chloé Domat, ont suivi un vol d'évacuation organisé par les Émirats arabes unis, qui souhaitent accueillir 2 000 Gazaouis pour les soigner. Attention, certaines images de cette vidéo peuvent choquer.