50ème Festival de la Bande Dessinée d'Angoulême : une édition bien dans sa bulle

information fournie par France 24 • 27/01/2023 à 17:06

Direction Angoulême, où le Festival International de la Bande Dessinée souffle ses 50 bougies ! Il s'est ouvert le 25 janvier par une consécration : Riad Sattouf, l'auteur de "L'Arabe du Futur", des "Cahiers d'Esther" ou encore de "Pascal Brutal", s'est vu décerné le Grand Prix du Festival, récompense suprême du monde de la BD française. L'édition anniversaire attend 200 000 visiteurs, mise sur le manga pour attirer les foules et propose bien d'autres expositions, au quartier jeunesse notamment. On s'arrête sur celle de Marguerite Abouet, autrice et scénariste de "Aya de Yopougon" et "Akissi", qui nous en parle en direct d'Angoulême.