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3 ans après le coup d'état au Niger, la situation sécuritaire instable et Bazoum toujours séquestré

information fournie par France 24 26/07/2026 à 23:13

Le 26 juillet 2023, le Niger basculait dans une nouvelle ère avec le coup d'Etat contre Mohamed Bazoum... Trois ans plus tard, le bilan de la junte militaire est mitigé sur le plan sécuritaire... Les avocats du président déchu continuent de réclamer sa libération.

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