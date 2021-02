France 24 • 15/02/2021 à 11:46

L'invité de Paris direct était Jérôme Pigné. Il est Président et Co-Fondateur du réseau de réflexion stratégique sur la sécurité au Sahel et chercheur associé à l'Institut Thomas Moore. Nous avons fait un point sur la situation politique dans la région et les défis sécuritaires qui attendent la Mauritanie, Le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Tchad face aux groupes djihadistes. Aujourd'hui débute à N'Djamena au Tchad le sommet du G5 Sahel.