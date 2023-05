1er mai : La mobilisation fait le bonheur des syndicats

information fournie par France 24 • 01/05/2023 à 23:16

Plus qu'une fête du travail traditionnelle c’était surtout une treizième journée de contestation contre la réforme des retraites en France en ce premier Mai. L'appel à manifester a été suivi même si on est loin du raz-de-marée attendu. La CGT revendique 2 millions 300 000 manifestants, le ministère de l'Intérieur évoque 782 000 manifestants. Et maintenant quelle suite donner au mouvement ? Comment le gouvernement peut-il renouer le dialogue ? On va plus loin avec Marc Sémo et Bruno Daroux