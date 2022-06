100 jours de guerre en Ukraine : les Russes témoignent de la réalité parallèle

information fournie par France 24 • 03/06/2022 à 20:43

Vu de Russie, ce sont les 100 jours d'une guerre qui n'existe pas. La guerre de la Russie est toujours désignée par Vladimir Poutine comme une "opération militaire spéciale de démilitarisation et de dénazification de l'Ukraine". Une "troisième guerre mondiale" de l'Occident contre la Russie, elle, est brandie par la propagande russe pour justifier cette "opération" : le mythe d'une agression préventive, selon les historiens qui analysent cette rhétorique. Cette semaine, Elena Volochine a recueilli dans sa chronique de rares témoignages de Russes qui ont tenu à partager, malgré les risques de représailles, leur expérience et leur douleur face à cette réalité parallèle, dans laquelle les a plongés la propagande et la censure de Vladimir Poutine.