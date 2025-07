Catastrophe d'Air India: l'alimentation en carburant coupée juste avant le crash

La queue de l'appareil d'Air India après qu'il se soit écrasé dans une zone résidentielle près de l'aéroport d'Ahmedabad le 12 juin 2025 ( AFP / Sam PANTHAKY )

Les interrupteurs d'alimentation en carburant des moteurs d'un Boeing d'Air India qui s'est écrasé peu après le décollage le 12 juin, tuant 260 personnes, se sont mis en position "arrêt" juste avant l'impact, selon un rapport d'enquête préliminaire publié samedi.

Le rapport, publié par le Bureau indien d'enquête sur les accidents aériens (AAIB), ne tire aucune conclusion et n'attribue aucune responsabilité, mais indique qu'un pilote a demandé à l'autre pourquoi il avait coupé le carburant, le second pilote répondant qu'il ne l'avait pas fait.

Au total 241 personnes qui se trouvaient à bord du Boeing 787-8 Dreamliner d'Air India ont été tuées, et une seule a survécu, lorsque l'avion s'est écrasé sur des habitations juste après le décollage dans la ville d'Ahmedabad, dans l'ouest du pays. Les autorités ont également identifié 19 personnes tuées au sol.

Le Boeing avait atteint une vitesse maximale de 180 noeuds (333 km/h) en décollant lorsque les interrupteurs d'alimentation en carburant sont passés de la position "run" (ouvert) à la position "cutoff" (arrêt) pour le premier moteur puis le second une seconde plus tard, selon le rapport.

Les deux moteurs ont alors commencé à perdre de la puissance.

"Dans l'enregistrement des conversations dans le cockpit, l'un des pilotes demande à l'autre pourquoi il a coupé l'alimentation en carburant. Le second pilote répond qu'il ne l'a pas fait", indique le rapport de 15 pages.

Moins d'une minute plus tard, un pilote a transmis le signal de détresse "Mayday, Mayday, Mayday", et l'avion s'est écrasé sur des habitations.

Les contrôleurs aériens ont demandé aux pilotes ce qu'il se passait puis ont vu l'appareil s'écraser et on appelé les secours.

L'avion a commencé à perdre de l'altitude avant même de quitter le périmètre de l'aéroport, selon le rapport.

- Enquête toujours en cours -

Le site spécialisé The Air Current, citant plusieurs sources au fait de l'enquête, a indiqué qu'elle s'est récemment "concentrée sur le mouvement des interrupteurs d'alimentation en carburant des moteurs, à la suite d'une analyse des enregistreurs intégrés de données de vol et de données vocales du Boeing 787". L'analyse complète devrait prendre "des mois, si ce n'est plus", et l'hypothèse privilégiée pourrait encore évoluer, précise-t-il dans sa publication cette semaine.

Kongbrailatpam Gitanjali Sharma, sœur d'une membre d'équipage du vol AI171 d'Air India, pleure en caressant son portrait lors de la cérémonie funéraire à Imphal le 22 juin 2022 ( AFP / VISHMA AHANTHEM )

Le rapport du bureau indien rappelle que l'Administration fédérale de l'aviation des États-Unis avait publié un bulletin d'information en 2018 concernant "le désengagement potentiel de la fonction de verrouillage de l'interrupteur de contrôle du carburant".

Bien que cette préoccupation ne soit pas considérée comme une "condition dangereuse" nécessitant une directive plus sérieuse, Air India a informé les enquêteurs qu'elle n'avait pas effectué les inspections suggérées car elles étaient "conseillées et non obligatoires".

Air India respectait toutes les directives de navigabilité et les bulletins de service d'alerte, indique le rapport.

Le bureau des enquêtes a déclaré qu'il n'y avait "aucune action recommandée pour les opérateurs et fabricants de moteurs B787-8 et/ou GE GEnx-1B", suggérant qu'il n'y avait pas de problèmes techniques avec les moteurs (GE) ou l'appareil (Boeing).

Boeing n'a pas commenté le rapport indien. "Nos pensées demeurent avec les proches des passagers et de l'équipage du vol Air India 171, et avec toutes les personnes affectées au sol à Ahmedabad. Nous continuons de soutenir l'enquête et nos clients", a seulement écrit le constructeur dans un communiqué.

L'enquête est toujours en cours, a ajouté le bureau indien, précisant que des éléments supplémentaires et des informations ont été "demandées aux parties prenantes". L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) de l'ONU stipule que les États dirigeant l'enquête doivent soumettre un rapport préliminaire dans les 30 jours suivant un accident.

Des enquêteurs des États-Unis et du Royaume-Uni ont participé aux investigations.

L'avion transportait 230 passagers -- 169 Indiens, 53 Britanniques, sept Portugais et un Canadien -- ainsi que 12 membres d'équipage.

Des dizaines de personnes au sol ont aussi été blessées dans le crash.

Un seul passager a survécu, un citoyen britannique sorti de lui même des décombres de l'avion, et qui a depuis quitté l'hôpital.

Les autorités sanitaires de l'État indien du Gujarat avaient initialement annoncé qu'au moins 279 personnes avaient été tuées, mais des médecins légistes ont réduit le bilan à 260 morts après avoir identifié tous les restes des victimes.