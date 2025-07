Trade ou Pas Trade : Le talkshow du trading : CAC 40, S&P500, EUR/USD, Hermès, Alstom, le Gaz Naturel

information fournie par SG Bourse • 10/07/2025 à 11:02

🎙️ 📢 Découvrez Trade ou Pas Trade ? le talkshow sur le trading de Société Générale Produits de Bourse, présenté par Thibaud Renoult avec Léa Jézéquel, en partenariat avec Boursorama !

📆 📊 Cette semaine vous avez rendez-vous avec Sélina Seremet de Meilleur Taux Placement, Marc Dagher de DT Expert et Jean Louis Cussac de Perceval Finance. Au programme :



✅ On refait la semaine sur le CAC 40, le S&P500 et l'EUR/USD

✅ Investir sur la stabilité des marchés avec les Stability

✅ Le coup de cœur des traders sur le Gaz Naturel, Hermès et Alstom

✅ Le quiz sur « Qui suis-je ? »



Emission enregistrée le 9 juillet 2025.

#bourse #trading #PUB #risquedeperteducapital #TOPT



🖇️ Abonnez-vous à notre chaîne Youtube Société Générale Produits de Bourse et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode de Trade ou pas Trade!



🌐 Site internet de Société Générale Produits de Bourse: https://sgbourse.fr/

Découvrez notre activité d'émetteur de Produits de Bourse: https://sgbourse.fr/pourquoi-les-produits-de-bourse

Société Générale Produits de Bourse sur Twitter: https://twitter.com/SG_Bourse

Société Générale Produits de Bourse sur Facebook: https://www.facebook.com/SGBourse

Société Générale Produits de Bourse sur LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/societegeneraleproduitsdebourse



#risquedeperteducapital #PUB #bourse #produitsdebourse #turbo #levier #investissement #placement #revenu #finance #trading #investir #trade #CAC40 #EURUSD #S&P #GazNaturel #Alstom #Hermès