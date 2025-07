EAGLE FOOTBALL GROUP : POINT D'ETAPE SUR LA SITUATION FINANCIERE DE L'OLYMPIQUE LYONNAIS

Lyon, le 11 juillet 2025 – 23h00

L'Olympique Lyonnais, à la suite de son audition par la commission d'appel de la DNCG qui lui permet de confirmer sa participation au championnat de Ligue 1 et à l'Europa League au cours de la saison 2025/26, souhaite faire un point sur sa situation financière. La décision de la commission d'appel infirme en effet la décision de rétrogradation administrative en Ligue 2 prise par la DNCG et prononce un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation sur le budget Ligue 1 2025/26 proposé par le club.

Cette audition a permis à la nouvelle direction du club, sous l'impulsion de Michele Kang et Michael Gerlinger, de présenter les éléments actualisés relatifs à la gouvernance, à la situation financière et aux perspectives d'exploitation de la société.

Sur le plan financier, les besoins sur l'exercice 2025/26 sont couverts par la trésorerie disponible sur les comptes bancaires du Groupe au 30 juin 2025, complétée par un apport de 87 M€ réalisé par les actionnaires d'Eagle Football Holdings, ainsi qu'une garantie bancaire de 30 M€ pour couvrir d'éventuels besoins supplémentaires.

Grâce à cet apport de liquidités, la continuité d'exploitation n'est plus dépendante des opérations menées par Eagle Football Holdings en lien avec la cession des parts détenues dans Crystal Palace et une introduction en Bourse sur le NYSE.

Les prévisions pour la saison 2025/26 démontrent une capacité à couvrir l'ensemble des besoins d'exploitation, et de respecter les engagements financiers pris auprès des principaux fournisseurs et agents, ainsi que le règlement des dettes sociales avec la mise en place d'échéanciers. Un accord a également été conclu avec l'UEFA concernant les sanctions financières, et a fait l'objet d'un communiqué de presse dédié.

L'équipe de direction demeure engagée dans une démarche de transparence et de conformité, et poursuit ses efforts pour assurer la stabilité financière et opérationnelle du club à long terme. La société diffusera le 28 juillet au soir un communiqué de presse sur l'activité de l'exercice 2024/25, clos le 30 juin 2025.

