Comment acheter sa première action en Bourse?

Acheter sa première action en Bourse en trois étapes crédit photo : Shutterstock

La Bourse suscite de plus en plus l'intérêt du grand public. Un nombre croissant de particuliers franchit le pas et investit dans des entreprises cotées. Toutefois, pour les néophytes, et notamment les investisseurs les plus jeunes, le passage à l'acte est parfois difficile, par manque de connaissances. Voici les trois étapes à suivre pour acheter sa première action. Et commencer sa "carrière" d'investisseur.

Sommaire:

Première étape: ouvrir un compte-titres ou un PEA (ou les deux)

Avant d'être en mesure d'acheter une action en Bourse, vous devez impérativement ouvrir un compte-titres ou un Plan d'Épargne en Actions (PEA). Il n'y a là rien de compliqué: la procédure ne prend que quelques jours et peut se faire en ligne chez la plupart des courtiers.

Pour ouvrir un PEA, il faut être majeur et ne plus être rattaché au foyer fiscal de ses parents. Il faut également réaliser un premier versement, lequel constitue l'acte d'ouverture de votre PEA. Le montant minimum de ce premier versement est variable selon les établissements, mais dépasse rarement 100 euros.

Pour ouvrir un compte-titres, il n'est pas nécessaire d'être majeur. Avec l'accord de ses parents, un mineur est en mesure de le faire. En outre, il ne lui sera demandé aucun versement minimum.

Pour avoir la possibilité d'acheter des actions hors de la zone européenne, il est impératif d'ouvrir un compte-titres. Pour minimiser la fiscalité sur les valeurs européennes, le PEA reste idéal. En conséquence, d'un point de vue fiscal et stratégique, il est recommandé d'ouvrir les deux.

À noter Pour ouvrir un PEA et/ou un compte-titres, vous devez fournir à l'établissement financier une copie de votre pièce d'identité, un justificatif de domicile de moins de trois mois et un Relevé d'Identité Bancaire (RIB). Il vous faut en outre remplir un questionnaire dit "MIF" (Marchés d'Instruments Financiers) qui évalue vos compétences financières et votre expérience en matière de placements.

Deuxième étape: identifier une action

Une action cotée est identifiée par son nom, son code Isin ou son code mnémonique. Vous n'avez pas besoin de connaître les trois pour passer un ordre d'achat. Toutefois, afin d'éviter toute erreur, il est recommandé de passer par les deux codes précités.

Le code Isin est composé de douze caractères permettant d'identifier toutes sortes de titres financiers comme les obligations, les fonds, les trackers et donc les actions. Les deux premiers caractères correspondent au pays dans lequel la société a son siège social (FR pour la France ou US pour les États-Unis). Ils sont suivis de dix symboles (chiffres et lettres).

En France et aux États-Unis, le code mnémonique est un ensemble de lettres (le plus souvent de trois à cinq) évoquant le nom de la société (par exemple, GLE pour Société Générale ou TSLA pour Tesla). En Asie, il est composé de chiffres.

À savoir Ne vous précipitez pas pour acheter votre première action. Prenez le temps de la réflexion. Un portefeuille d'actions se construit dans la durée, en fonction des opportunités, de vos convictions, de la conjoncture et du climat des marchés.

Troisième étape: passer un ordre d'achat

Une fois une action identifiée, il vous faut passer l'ordre d'achat qui doit comporter les informations suivantes:

Le sens de l'opération, à savoir l'achat ici.

Le code Isin ou le code mnémonique de la société.

La place de cotation de l'action (Paris, New York, Francfort...).

La quantité de titres souhaitée.

Le type d'ordre.

Le cours limité, s'il y a lieu.

La durée de validité de l'ordre.

Après avoir renseigné ces éléments, l'estimation des frais de courtage et de la taxe sur les transactions financières (si elle est applicable) est affichée. Vous pouvez encore confirmer l'ordre, le modifier ou l'annuler. Lorsqu'il est confirmé, il est alors transmis sur le marché et apparaît dans votre carnet d'ordres. S'il est exécuté, vous recevez un avis par e-mail, reprenant l'ensemble des données de votre achat et mentionnant les frais. Il apparaît sous le statut "Exécuté" dans votre carnet d'ordres.

À noter Lorsque vous passez un ordre, votre courtier ou votre banque vous facture des frais de courtage. Pour optimiser sa plus-value, il convient d'être vigilant sur ce coût. En général, les courtiers et banques en ligne offrent les conditions les plus attractives.

Différents types d'ordres en Bourse sont disponibles. Le plus courant reste celui à cours limité. Pour ce type, vous définissez un prix maximum s'il s'agit d'un ordre d'achat (ou un prix minimum s'il s'agit d'un ordre de vente). Toutefois, la quantité demandée ne peut pas être garantie.

D'autres ordres permettent de donner la priorité à l'exécution intégrale (ordre "au marché"), de saisir le meilleur prix possible (ordre "à la meilleure limite") ou encore d'opérer selon un scénario (ordre à "seuil de déclenchement" ou "plage de déclenchement").