GROUPE LDLC : Mise à disposition du rapport annuel 2024-2025 du Groupe LDLC

LIMONEST, LE 11 JUILLET 2025 À 19h00

Le rapport annuel 2024-2025 au titre de l'exercice clos le 31 mars 2025 du Groupe LDLC a été publié ce jour et déposé sur le site internet de la société et sur le site internet d'Euronext.

Les documents suivants sont notamment intégrés dans le rapport annuel 2024-2025 :

Le rapport de gestion de la Société et de son Groupe au 31 mars 2025 ;

Le rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise au titre de l'exercice clos le 31 mars 2025 ;

Les comptes annuels sociaux au titre de l'exercice clos le 31 mars 2025 et le rapport des Commissaires aux comptes y afférent ;

Les comptes annuels consolidés au titre de l'exercice clos le 31 mars 2025 et le rapport des Commissaires aux comptes y afférent ;

Les honoraires des contrôleurs légaux des comptes au titre de l'exercice clos le 31 mars 2025 ;

Le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées ;

La déclaration de performance extra-financière au titre de l'exercice clos le 31 mars 2025 et le rapport de l'Organisme tiers indépendant y afférent.

Le rapport annuel 2024-2025 est disponible au siège social et sur le site Groupe-LDLC.com dans la rubrique « Finances ».

PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 8 sites marchands et compte environ 1 100 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Client, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

