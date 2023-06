OAT et OATI: tout savoir sur les obligations d’État

Les États émettent des obligations de long terme sur les marchés financiers. ( crédit photo : NicoElNino/Shutterstock / NicoElNino )

Pour lever les fonds nécessaires à leur fonctionnement, les États émettent des obligations de long terme sur les marchés financiers. Celles-ci prennent la forme d’OAT (Obligations Assimilables au Trésor), d’OATi ou d’OATi€, indexées sur l’inflation française ou européenne. Ces dernières présentent l’avantage de vous protéger de la montée de prix actuelle. En contrepartie, elles offrent un rendement moindre. Comment fonctionnent les obligations ? Comment pouvez-vous en acheter ? Est-il préférable d’investir en direct ou via votre contrat d’assurance-vie ?

Sommaire:

L’État se finance en émettant des obligations

L’État français émet des bons du Trésor et des OAT

Comment se protéger de l’inflation avec les OATi?

Les rendements des obligations d’État sont en hausse depuis 2022

Quel est le rôle des agences de notation?

Comment acheter des OAT, des OATi et des OAT€i?

Les États ont besoin d’emprunter sur les marchés financiers. Cela leur sert à régler:

leur coût de fonctionnement,

les traitements des fonctionnaires,

les dépenses sociales,

les intérêts de dettes,

l’investissement dans les infrastructures…

Un État peut être contraint de lever de l’argent si ses rentrées fiscales sont insuffisantes ou si elles ne surviennent pas suffisamment tôt pour lui permettre de régler ses dus. Ces emprunts prennent la forme d’ obligations d’État . Avec une dette de plus de 2.900 milliards d’euros, la France émet constamment de nouvelles obligations. Elles lui servent notamment à rembourser ses anciennes dettes, arrivant à échéance.

L’État s’engage à payer des intérêts aux détenteurs de ses obligations. Il doit rembourser leur valeur nominale (le montant prêté) à une date prédéterminée. Les obligations sont négociables en Bourse. Ainsi, les investisseurs peuvent souscrire une obligation d’État lors de son émission sur le marché primaire ou l’acheter plus tard, sur le marché secondaire.

À savoir Les entreprises peuvent aussi émettre des obligations pour financer un investissement ou atténuer leur dette, par exemple. En général, les obligations d‘entreprise offrent un rendement plus élevé que les obligations d’État.

L’État français émet des bons du Trésor et des OAT

On distingue deux types d’obligations émises par l’État:

Les bons du Trésor. Il en existe deux sortes. Les premiers sont à taux fixe et intérêt précompté (BTF). Ce sont des obligations d’État dont l’échéance est inférieure à 1 an. Les seconds sont à taux fixe et à intérêt annuel (BTAN). Ils proposent des maturités comprises entre 2 et 5 ans.

Il en existe deux sortes. Les premiers sont à taux fixe et intérêt précompté (BTF). Ce sont des obligations d’État dont l’échéance est inférieure à 1 an. Les seconds sont à taux fixe et à intérêt annuel (BTAN). Ils proposent des maturités comprises entre 2 et 5 ans. Les Obligations Assimilables du Trésor (OAT). Ce sont des obligations de long terme. Les OAT les plus fréquentes sont émises sur une durée de 10 ans. Certaines courent jusqu’à 30 ans et plus.

Les OAT sont dites «assimilables» car chaque nouvel emprunt émis est similaire aux précédents. Tous présentent des caractéristiques communes. La plupart du temps, les OAT sont des obligations à taux fixe. Une OAT à 2% verse un intérêt de 2% par an jusqu’à sa date de remboursement. Cet intérêt se présente sous forme de coupon . Toutefois, les OAT peuvent aussi être à taux variable. Dans ce cas, le coupon est indexé sur le taux de rendement dit «actuariel». Il s’agit du rendement d’une OAT fictive dont la durée est de 10 ans (TEC 10).

À noter Il existe aussi les OATi et OATi€: ce sont des OAT indexées sur l’inflation, française dans le premier cas, et européenne dans le second. Ces produits financiers sont des emprunts également. Le remboursement de leur capital et le paiement de leurs intérêts sont indexés sur un indicateur d’inflation. Ainsi, le taux d’intérêt de ces obligations augmente si l’indice des prix à la consommation augmente. Au contraire, le rendement diminue si l’inflation recule.

Comment se protéger de l’inflation avec les OATi?

L’inflation a fait son retour à fin 2021. Elle était absente du paysage depuis 40 ans. Les Français cherchent à préserver leur épargne et leur pouvoir d’achat. Le but est de limiter au maximum les effets négatifs de la hausse des prix sur le quotidien des ménages. Parmi les produits financiers protecteurs face à l’inflation, les OATi (obligations à terme indexées sur l’inflation) sont particulièrement recherchées. Ces produits financiers ont d’ailleurs fait l’objet d’une hausse des demandes de la part des investisseurs. L’Agence France Trésor (AFT) a décidé de leur consacrer 10% de son programme d’émission annuel. Il s’agit de la structure publique émettant les obligations d’État.

À savoir Le capital est protégé contre l’inflation. L’intérêt est également protégé puisqu’il s’agit d’une fraction fixe du capital indexé. Cependant, les rendements des OATi sont inférieurs à ceux des obligations classiques. En effet, le risque supporté par l’investisseur est moins important. Or, lors d’un investissement, le rendement potentiel est à la mesure de l’intensité du risque acceptée. - une partie variable, indexée sur l’inflation. - une partie fixe prédéterminée par l’application du pourcentage du taux au capital prêté, Les OATi indexent une partie du rendement des investisseurs sur une référence quotidienne calculée en fonction de l’indice français des prix à la consommation (hors tabac). Ainsi, le propriétaire d’une OATi perçoit:

Les rendements des obligations d’État sont en hausse depuis 2022

Pendant les 20 dernières années, les principales banques centrales mondiales ont pratiqué des taux d’intérêt très faibles. En effet, elles ont pour mission de soutenir l’économie réelle. Cela s’est révélé depuis la crise des subprimes de 2008. Cette politique monétaire accommodante et généralisée a entraîné une baisse des taux des obligations d’État. Ces dernières années, ils ont parfois été nuls, voire négatifs. Le placement est peu intéressant dans ce cas. En effet, les investisseurs paient pour détenir des obligations d’État.

L’année 2022 marque un tournant. L’inflation est forte et persistante. Elle contraint les banques centrales à remonter leurs taux directeurs pour tenter de contenir l’augmentation des prix. La conséquence est mécanique: les taux obligataires remontent. Ainsi, les OAT françaises affichent des taux supérieurs à 2,5% et atteignent même 3% pour les obligations à 30 ans. Dans le même temps, les obligations d’État américaines dépassent les 4% de rendement.

Quel est le rôle des agences de notation?

Le rendement d’une obligation dépend de la solvabilité de son émetteur. En effet, celui-ci doit être en mesure de rembourser son emprunt et les intérêts liés. De plus, il doit proposer un rendement assez élevé pour inciter les investisseurs à souscrire son emprunt. De leur côté, les investisseurs doivent avoir confiance en la capacité de l’émetteur à disposer de suffisamment de fonds pour rembourser.

À savoir Les obligations d’État bénéficient d’une image d’actifs sûrs. En effet, un État semble en capacité de tenir ses engagements financiers. Toutefois, il est aussi susceptible d’être dans l’incapacité de rembourser. Plusieurs exemples montrent qu’un État peut faire faillite, telle la Russie en 1998.

Les agences de notation sont chargées d’évaluer la capacité des émetteurs de dette à faire face à leurs engagements. Dans ce cadre, les États les plus stables sur le plan économique et social sont perçus comme les émetteurs les plus sûrs. Ils bénéficient de la note maximale auprès des agences de notation. Les autres États sont moins bien notés en comparaison. Cela les contraint à payer des rendements plus élevés.

Classification Moody’s Standard & Poor’s Fitch Ratings Première qualité Aaa AAA AAA Haute qualité Aa1 AA+ AA+ Aa2 AA AA Aa3 AA- AA- Qualité moyenne supérieure A1 A+ A+ A2 A A A3 A- A- Qualité moyenne inférieure Baa1 BBB+ BBB+ Baa2 BBB BBB Baa3 BBB- BBB- Spéculatif Ba1 BB+ BB+ Ba2 BB BB Ba3 BB- BB- Très spéculatif B1 B+ B+ B2 B B B3 B- B- Risque élevé Caa1 CCC+ CCC Ultra spéculatif Caa2 CCC En défaut avec des espoirs de recouvrement Caa3 CCC- Ca CC CC C C/CI/R C En défaut sélectif SD RD En défaut D D

À noter Les relèvements ou dégradations de note opérés par les agences de notation constituent des événements importants dans la vie des obligations d’État.

Comment acheter des OAT, des OATi et des OAT€i?

Les OAT, OATi et OAT€i sont destinées à toutes les catégories d’investisseurs. Elles s’adressent principalement aux investisseurs institutionnels: assurances, banques, gestionnaires, caisses de retraite et de prévoyance, fonds d’investissement… Elles s’adressent aussi aux particuliers, via un compte-titre ordinaire (CTO), détenu auprès d’un courtier en Bourse. Le processus est le même quand vous achetez des actions.

L’investissement initial pour approcher les marchés obligataires s’avère élevé. Il faut compter entre 1.000 et 10.000 euros pour le ticket d’entrée. Toutefois, vous pouvez investir dans des obligations via d’autres biais:

votre contrat d’assurance-vie,

votre PEE,

via des ETF (fonds d’investissement à frais réduits) proposant une exposition à un panier diversifié d’obligations en un seul produit financier.

De plus, ces produits financiers permettent de bénéficier de fiscalités avantageuses.