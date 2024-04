Le debrief Bourse du 3 avril : le CAC 40 repart de l'avant

Après la baisse d'hier, le CAC 40 est reparti du bon pied et finit cette séance en hausse de 0,29% vers les 8.153 points et 3,5 milliards d'euros échangés. Les marchés n'ont pas trop mal réagi aux bons chiffres de l'enquête ADP sur l'emploi américain. 184.000 postes ont été créés en mars, bien au-dessus des 150.000 attendus par le consensus Briefing, ce qui tend à démontrer une nouvelle fois que la vigueur de l'économie US ne rend pas urgente une baisse des taux de la part de la Fed.

Les marchés américains s'inscrivent également en hausse modérée à 17h45 : le Dow Jones est à +0,2% et le Nasdaq à +0,5%. A noter sur le front des métaux que l'once d'or n'en finit plus de grimper à près de 2.290 dollars.

Valeurs en hausse

Orpea finit en tête du SBF 120 devant Forvia. L'équipementier auto a mis en oeuvre un plan de rachat d'actions pour un nombre maximum de 750.000 de ses titres sur une période débutant aujourd'hui et pouvant s'étendre jusqu'au 29 mai prochain. Valeo aussi s'apprécie.

Virbac est bien orienté : le spécialiste de la santé animale a annoncé hier soir l'acquisition de Sasaeah, un acteur majeur de la santé animale au Japon. Selon Virbac, cette acquisition stratégique apportera la société une position de leader sur le marché des vaccins pour animaux d'élevage au Japon et un large portefeuille de produits pharmaceutiques pour toutes les principales espèces.

Sur le SRD, c'est l'autre spécialiste de la dépendance Clariane qui grimpe également, devant deux biotechs : OSE Immuno et Adocia.

On retrouve Saint-Gobain en tête du CAC 40 devant Vivendi.

Les bancaires Société Générale et BNP Paribas sont également bien orientées.

Valeurs en baisse

Deuxième séance de repli pour Biomérieux, lanterne rouge du SBF 120.

Le trio de tête des baisses sur le CAC 40 est constitué d'Unibail-Rodamco-Westfield, L'Oréal, Stellantis.

