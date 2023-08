Zimbabwe : un scrutin "non conforme" aux critères démocratiques selon les observateurs régionaux

information fournie par France 24 • 25/08/2023 à 17:45

Au lendemain des élections générales au Zimbabwe, Une quarantaine d'observateurs zimbabwéens ont été arrêtés dans un hôtel de Harare mercredi soir et leurs ordinateurs et leurs téléphones portables saisis... chargée de veiller au bon déroulement du scrutin, la mission de la Communauté de développement d'Afrique australe juge ces élections "non conforme" aux critères démocratiques, tout comme les observateurs de l'Union européenne (UE) et des pays du Commonwealth. La correspondante FRANCE 24 au Cap, en Afrique du Sud, Caroline Dumay, nous en dit plus.