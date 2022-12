Zelensky devant le Congrès américain : L'aide est "un investissement" et "pas de la charité"

information fournie par France 24 • 22/12/2022 à 10:29

Le président ukrainien a affiché, mercredi 21 décembre, à la Maison Blanche, son entente parfaite avec son homologue américain. Joe Biden lui a renouvelé son soutien dans la guerre contre la Russie. Volodymyr Zelensky a ensuite reçu un accueil triomphal au Congrès américain où il a tenu un long discours en anglais. "Votre argent n'est pas de la charité, c'est un investissement dans la sécurité mondiale et la démocratie, que nous gérons de la façon la plus responsable possible", a assuré Zelensky devant les élus américains.