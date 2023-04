information fournie par France 24 • 07/04/2023 à 16:16

Cette semaine dans "Légendes urbaines", rendez-vous avec Youv Dee. Cet artiste fait figure d’ovni dans le paysage du rap français et pourtant le rap et le rock sont deux styles musicaux qui se sont toujours côtoyés au cours de leur histoire respective. Découvrez cet artiste hors normes au travers de son parcours de vie et de son évolution. Dans cet épisode, la chanteuse Kalika offre une question surprise à Youv Dee.