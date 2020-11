Yazidis : le retour des déplacés à Sinjar

France 24 • 26/11/2020 à 16:58

En Irak, le mont Sinjar est le berceau des Yazidis. Victimes, il y a cinq ans, d'un génocide perpétré par les jihadistes du groupe État Islamique, les membres de cette communauté tentent de se réapproprier les lieux. Cet été, poussés par la fermeture des camps mais aussi la pandémie de Covid-19, plus de 34 000 déplacés sont rentrés chez eux. Un retour qui se déroule dans un contexte de tensions politiques, avec la multiplication des milices sur le territoire, malgré les efforts du gouvernement du Kurdistan irakien et du pouvoir central. Reportage signé Jack Hewson et Lucile Wassermann.