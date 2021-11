Xi Jinping le pouvoir absolu ? Le Parti communiste adopte une résolution historique

information fournie par France 24 • 12/11/2021 à 20:11

Cette semaine, le Parti communiste chinois a adopté une résolution historique et consolide le pouvoir de Xi Jinping. À la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, le président biélorusse orchestre l'arrivée des migrants en représailles aux sanctions européennes. En France, le président Emmanuel Macron a annoncé qu'une troisième dose de vaccin sera nécessaire aux plus de 65 ans. Enfin, Kamala Harris est en visite à Paris pour tenter d'apaiser les tensions entre les États-Unis et la France.