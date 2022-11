Xi Jinping / J. Biden : dialogue de sourds ? 3h de face-à-face en marge du G20

information fournie par France 24 • 14/11/2022 à 20:22

C'est l'image de jour : la poignée de main entre les présidents Xi Jinping et Joe Biden. Premier face-à-face entre les deux hommes, trois heures d'entretien en marge du sommet du G20 à Bali. Une rencontre alors que les tensions entre les deux pays sont au plus haut. À l'issue de cette entrevue cependant, les présidents des États-Unis et de la Chine se sont mis d'accord sur leur opposition à tout recours à l'arme nucléaire en Ukraine, même si Pékin refuse toujours de condamner l'invasion russe.