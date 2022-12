Vu de Russie : une guerre civilisationnelle contre un Occident "satanique"

information fournie par France 24 • 16/12/2022 à 19:24

Dans cette édition de "Vu de Russie", Elena Volochine décrypte la propagande russe qui, au bout de presque dix mois de guerre, maintient l'effort pour assurer à Vladimir Poutine la cohésion de son peuple autour de son "opération militaire spéciale". D'une opération de "défense" des "russophones du Donbass" contre un "génocide", les discours appelant au soutien des Russes sont passés à une cause plus globale et moins définie. En jeu, selon cette propagande : la survie de la civilisation.