information fournie par France 24 • 10/04/2024 à 10:04

Les eurodéputés se prononcent mercredi 10 avril lors d'un vote final sur la vaste réforme de la politique migratoire de l'UE, qui durcit les contrôles des arrivées aux frontières du bloc et met en place un système de solidarité entre Etats membres. Dénoncé par les ONG, ce "Pacte sur la migration et l'asile" est le fruit d'un compromis complexe, sur un sujet qui a alimenté tensions et divisions entre les Vingt-Sept pendant des années.