information fournie par France 24 • 20/09/2023 à 08:09

A la Une de la presse, ce mercredi 20 septembre, la visite d’Etat du roi d’Angleterre, Charles III, en France. Sa première visite dans l’Hexagone depuis son couronnement. La rencontre, hier, entre Emmanuel Macron et le patron de l’opposition britannique. L’entrée du catalan, du basque et du galicien au parlement espagnol. Et la belle histoire d’un café japonais.