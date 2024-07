Virginité et nuit de noces : hymen, sexe et patriarcat

information fournie par France 24 • 12/07/2024 à 16:19

Dans cette émission spéciale, nous décryptons avec nos invitées les thèmes de la virginité, de la sexualité dans la mariage et du patriarcat. En Inde, le nouveau code pénal, entré en vigueur le 1er juillet, renforce les lois relatives aux agressions sexuelles, mais ne reconnaît toujours pas le viol conjugal... En France, la première nuit avec son conjoint a longtemps représenté une abrupte découverte du sexe pour des jeunes filles volontairement gardées dans l’ignorance la plus complète, nous explique l’historienne Aïcha Limbada, auteur de "La nuit de noces". Cette première nuit de mariage est souvent celle où les femmes perdaient leur virginité, une qualité importante chez les fiancées, voire exigée d’elles. Elise Thiébaut s’est, elle, penchée sur l’histoire de l’hymen dans le roman graphique "Vierges, la folle histoire de la virginité", avec Elléa Bird, et raconte la place qu’elle occupe dans nos sociétés, nos mythes et nos esprits.