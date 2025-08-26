Après la mort en direct du streamer Jean Pormanove qui a fait scandale et soulevé de nombreuses questions sur le contrôle du secteur en France, la ministre déléguée au Numérique Clara Chappaz réunit ses services avec ceux des ministères de la Justice, de l'Intérieur et de l'Economie ainsi que de deux régulateurs : l'Arcom, gendarme français du numérique et la Commission nationale informatique et libertés (Cnil). IMAGES
Mort en direct d'un streamer: Chappaz réunit les régulateurs et ministères concernés
