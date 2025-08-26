Les forces de sécurité israéliennes tirent en direction de Palestiniens leur lançant des projectiles lors d'affrontements à Ramallah, en Cisjordanie occupée. Le Croissant-Rouge palestinien a fait état d'au moins 14 Palestiniens blessés par des tirs des forces israéliennes lors d'un raid en cours dans le centre-ville de Ramallah. IMAGES
Heurts entre Palestiniens et forces israéliennes lors d'un raid à Ramallah
