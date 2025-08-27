La Mostra de Venise s'apprête à accueillir le gratin du cinéma mondial mercredi. Pour sa 82e édition, le festival promet des œuvres très politiques a déclaré son directeur Alberto Barbera.
Venise déroule le tapis rouge au cinéma mondial
