Images du décollage de la mégafusée Starship d'Elon Musk, à Starbase (Texas), pour un nouveau vol d’essai. La plus grande fusée jamais construite, mesurant plus de 120 mètres de hauteur, s’est arrachée de terre peu après 18h30 locales. Ce dixième vol d’essai intervient après trois tests en vol et un test au sol, tous ayant abouti à des explosions. IMAGES
