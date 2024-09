information fournie par France 24 • 10/09/2024 à 20:22

Cinq jours après sa nomination, le Premier ministre consulte et négocie en vue de constituer son équipe gouvernementale et de trouver une majorité à l'Assemblée nationale. Du côté du camp présidentiel, Michel Barnier va devoir s’employer à séduire une partie de la macronie. Pour Valérie Boyer, c'est aussi aux partis "d'être raisonnables". La sénatrice LR des Bouches-du-Rhône répond aux questions de Roselyne Febvre et Frédéric Rivière.