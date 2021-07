France 24 • 16/07/2021 à 19:51

Si les Britanniques ont vacciné leur population plus rapidement, ce serait parce qu'ils ont mieux négocié leur contrat avec le laboratoire AstraZeneca, l'un des principaux fournisseurs. Notre équipe a regardé à la loupe les contrats britanniques et européens pour les comparer et démêler le vrai du faux.