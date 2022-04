V. Poutine rencontre A. Loukachenko : l'axe Moscou-Minsk renforcé par la guerre en Ukraine

information fournie par France 24 • 12/04/2022 à 17:31

Le président russe Vladimir Poutine a assuré mardi 12 avril que l'offensive russe en Ukraine se poursuivait "calmement". Le président russe qui était à Vostotchny avec son homologue et allié bélarusse Alexandre Loukachenko, a balayé la notion selon laquelle l'armée russe était à la peine face à la résistance ukrainienne et avait dû renoncer à prendre les grandes villes et la capitale Kiev pour se concentrer sur le Donbass, dans l'est du pays.