information fournie par France 24 • 12/01/2022 à 11:25

En Turquie, la montée de la xénophobie inquiète. Le pays a accueilli 3 millions de réfugiés syriens et 300 00 Irakiens qui ont fui la guerre et les violences dans leurs pays. Aujourd'hui, ils ne sont plus les bienvenus. Certains se sont confiés à notre correspondant Ludovic de Foucaud.