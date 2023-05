Une taxe carbone pour les Européens : les ménages inquiets, les entreprises polluantes visées

information fournie par France 24 • 19/05/2023 à 13:20

La taxe carbone, instrument phare dans la lutte contre le réchauffement climatique, s'appliquera aux industries et entreprises à titre d'essai à partir de 2023, pour une mise en place en 2026, en taxant les émissions de CO2 des produits importés les plus polluants. Elle va aussi s’appliquer aux ménages européens à partir de 2027, puisqu’une majorité d’eurodéputés a voté pour l’extension des quotas d’émission de carbone au transport routier et au chauffage domestique. Cette mesure fait grincer des dents en période de forte inflation, et suscite des inquiétudes dans bon nombre de pays de l'UE quant à son acceptabilité par les citoyens. Pour tenter d’éteindre le début d’incendie, ce mécanisme s’accompagne d’un fonds social pour le climat doté de 87 milliards d’euros.