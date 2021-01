"Une sexualité à soi" : le plaidoyer d'une gynécologue féministe

France 24 • 15/01/2021 à 15:42

En quoi une sexualité libérée des normes contribue à l'égalité entre femmes et hommes ? En Occident, on a tendance à estimer que la révolution sexuelle a eu lieu dans les années 1970 avec la pilule et l'IVG, contribuant à rééquilibrer les relations femmes-hommes. Pourtant, l'invitée d'ActuElles estime qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir.

Entretien avec Laura Berlingo, gynécologue obstétricienne à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière de Paris qui vient de publier "Une sexualité à soi" (Éditions Les Arènes).