Une Européenne sur trois victime de violences : les 27 divisés sur la protection des femmes

information fournie par France 24 • 24/11/2023 à 12:43

Le 25 novembre est la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Dans l’Union européenne, les chiffres restent alarmants : une femme sur trois a déjà subi des violences physiques ou sexuelles, une femme sur deux a déjà été victime de harcèlement sexuel et sept femmes meurent chaque jour sous les coups de leur conjoint ou d'un membre de leur famille. Pour lutter contre ce fléau, deux pistes sont sur la table. La première consiste à harmoniser les définitions des violences et les législations au sein des 27 États membres. Cependant, cette directive pose déjà un problème, notamment en ce qui concerne le viol. La France, la Hongrie et la Pologne refusent de constituer un crime de viol européen.