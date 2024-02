information fournie par France 24 • 02/02/2024 à 15:26

On l’a connue mannequin, défilant pour les plus grands couturiers, mais aussi comédienne au cinéma, et plus récemment réalisatrice de documentaires. Pour la première fois, Farida Khelfa raconte dans un livre intense, "Une enfance française" (Ed. Albin Michel), le chaos de son enfance, parcouru de violences, mais aussi d'un formidable instinct de survie. Elle est l’invitée de ce nouveau numéro de "A l’Affiche!", présenté par Louise Dupont.