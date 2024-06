Un vétéran américain raconte son histoire d’Utah Beach

information fournie par France 24 • 01/06/2024 à 10:00

Il avait 19 ans et n’avait jamais quitté son village du New Jersey. Alors, ce 6 juin 1944 à l’aube … quand Irving Locker, jeune sergent d’artillerie de l’armée des États-Unis, a débarqué avec 150 000 de ses camarades sur les plages de Normandie… Ce jour est tout simplement devenu le plus important de sa vie. Des combats du bocage Normand à la libération des camps de la mort en Allemagne… jeune juif américain bientôt centenaire, Irving a accepté pour nous de retrouver ses 20 ans et s’est confié à notre correspondante Fanny ALLARD pour que son histoire ne bascule jamais dans l’oubli.